У центрі міста Мукачево (Закарпатська область) перед ратушею демонтували радянський монумент. Про це повідомляє Мукачівська міська рада.

Обеліск у центрі міста демонтували зранку у вівторок, 19 квітня.

— Цей об’єкт сьогодні зранку вже демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що могили будуть перепоховані. Роботи такого типу розпочнуть відповідні організації наступного тижня.

У міськраді нагадали, що 2016 року на виконання рішення сесії міської ради в Мукачеві відбулося загальноміське консультативне опитування.

76% мукачівців, які взяли участь у міському опитуванні, висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих з центральної частини міста Мукачева на центральне кладовище міста.

У 2020 році у Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент всім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині.

17 квітня у Харкові демонтували погруддя радянському маршалу Георгію Жукову, який запам’ятався в історії як мародер та кривавий різник.

Джерело: Мукачівська міська рада

Фото: Мукачівська міська рада