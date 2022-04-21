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Факты / Украина / Общество

Под Мариуполем спутник обнаружил 300-метровую братскую могилу

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
траншея в Мангуші

Спутник зафиксировал братскую могилу в оккупированном войсками РФ селе Мангуш, расположенном вблизи Мариуполя.

Журналисты Схем (Радио Свобода) установили, что это траншея длиной более 300 метров.

Согласно спутниковым снимкам, она появилась ориентировочно в конце марта, поскольку на снимке от 23 марта ее еще не было.

В то же время, на более свежем спутниковом фото за 9 апреля было зафиксировано, что траншея уже частично прикопана землей и расширена.

траншея у Мангуші

Информацию о братских могилах подтвердили и в горсовете Мариуполя. По словам советника городского головы Петра Андрющенко, тела погибших людей российские военные сначала свозят в разные промзоны города, где есть большие холодильные камеры, а уже потом складывают в пакеты и вывозят в места массовых захоронений.

– Я так понимаю, что они массово именно туда свозят. Уже тепло – и вы понимаете, что с трупами… Начать (транспортировку, – Ред.) они должны были с конца марта. Сколько и как их сосчитать – мы не знаем. Там тысячи должны быть… Но, наконец, мы выяснили, куда вывозят хотя бы часть погибших из Мариуполя, — сказал Андрющенко.

Он добавил, что сейчас известно только об одном месте массовых захоронений в Мангуше, однако их может быть больше.

Отметим, что длина траншеи в Мангуше – 300 метров. Для сравнения, в братской могиле возле церкви в Буче – 14 метров. Там были обнаружены тела 73 человек.

траншея у Мангуші і братьска могила в Бучі

Напомним, что российские войска оцепили Мариуполь еще в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Уже второй месяц украинские военные оказывают героическое сопротивление армии РФ.

В настоящее время около тысячи гражданских и военных находятся на территории завода Азовсталь в оккупированном Мариуполе.

Военные РФ по 7-10 часов в сутки проводят бомбардировки предприятия и не позволяют провести эвакуацию по согласованным гуманитарным коридорам.

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Источник: Радио Свобода

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