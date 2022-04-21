Під Маріуполем супутник виявив 300-метрову братську могилу

Супутник зафіксував братську могилу в окупованому військами РФ селищі Мангуш, яке розташоване поблизу Маріуполя.

Журналісти Схем (Радіо Свобода) встановили, що це траншея довжиною у більше ніж 300 метрів.

Згідно із супутниковими знімками, вона з’явилась орієнтовно в кінці березня, оскільки на знімку від 23 березня її ще не було.

Водночас на більш свіжому супутниковому фото за 9 квітня було зафіксовано, що траншея вже частково прикопана землею і розширена.

Інформацію про братські могили підтвердили й у міськраді Маріуполя. за словами радника міського голови Петра Андрющенка, тіла загиблих людей російські військові спочатку звозять у різні промзони міста, де є великі холодильні камери, а вже потім складають у пакети і вивозять у місця масових захоронень.

– Я так розумію, що вони масово саме туди звозять. Вже тепло – і ви розумієте, що з трупами… Почати (транспортування, – Ред.) вони повинні були з кінця березня. Скільки і як їх порахувати – ми не знаємо. Там тисячі мають бути… Але нарешті ми з’ясували, куди вивозять хоча б частину загиблих з Маріуполя, – сказав Андрющенко.

Він додав, що наразі відомо лише про одне місце масових поховань у Мангуші, проте їх може бути більше.

Зазначимо, що довжина траншеї у Мангуші – 300 метрів. Для порівняння, у братській могилі біля церкви у Бучі – 14 метрів. Там були виявлені тіла 73 осіб.

Нагадаємо, що російські війська оточили Маріуполь ще в перші дні повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Вже другий місяць українські військові чинять героїчний опір армії РФ.

Наразі близько тисячі цивільних та військові перебувають на території заводу Азовсталь в окупованому Маріуполі.

Військові РФ по 7-10 годин на добу здійснюють бомбардування підприємства та не дають змогу провести евакуацію за узгодженими гуманітарними коридорами.