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Факты / Україна / Общество

Общины, жители которых со статусом ВПЛ могут получить помощь: онлайн-карта

Валентина Летяк, редактор ленты
Громади ВПО онлайн карта

Актуальную информацию об общинах в районах проведения боевых действий или под временной оккупацией, жители которых со статусом ВПЛ имеют право на денежную помощь, можно просмотреть на онлайн-карте.

В Минреинтеграции уверяют, что все внутренне перемещенные лица, переехавшие из этих общин в более безопасные регионы, гарантированно получат денежную помощь от государства.

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Перечень общин формируется по согласованию Минобороны на основании предложений областных и Киевской городской военных администраций.

Он составляется по трем критериям: временно оккупированные территории; территории, находящиеся в окружении (блокировке); территории, где ведутся активные боевые действия.

Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в перечне, нужно лично или по горячей линии обратиться в свою военную администрацию для уточнения информации.

Полный перечень общин в районах проведения боевых действий или под временной оккупацией, жители которых со статусом внутренне перемещенных лиц смогут получать соответствующие социальные выплаты, смотрите в материале на Фактах ICTV.

Фото: Мінреінтеграції

Источник: МинВОТ
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