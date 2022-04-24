У місті Рубіжне (Луганська область) українські військові врятували двох дітей, які протягом тижня жили без нагляду дорослих під постійними обстрілами російських військ.

4-річний Михайло та його старший брат Джейсон жили самі в будинку та намагалися готувати. Як розповів журналістам Джейсон, їхня мама ще тиждень тому пішла до міста і не повернулася, і зв’язку з нею немає.

Дітей підгодовували сусіди, а врятували українські військовослужбовці, які евакуювали хлопчиків до лікарні Сєвєродонецька.

— Я вийшов, дивлюся — троє військових. Вони кажуть: ти сам? Я кажу що ні, я з молодшим братом. Скільки років? Чотири. Вони кажуть: давайте ми вас краще вивеземо, бо тут небезпечно. “Прилетить” у хату, завалить, ніхто вас не витягне, – розповів про порятунок старший хлопчик.

За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, хлопчиків виявили та врятували бійці Національної гвардії, які патрулювали вулиці Рубіжного.

— Дорослих із ними не було, з їхніх слів – мати зникла. Військові перевезли малечу до Сєвєродонецької лікарні, їх нагодували, психологи попрацювали з дітьми, – зазначив він.

Наразі хлопчиків передали батькові, який перебуває в Полтаві. Доля матері дітей поки що невідома.

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За інформацією Офісу генпрокурора, станом на ранок 24 квітня через повномасштабну агресію РФ в Україні загинуло 213 дітей та понад 389 поранено.

Зокрема, 23 квітня внаслідок ракетного удару російських військ по житловому кварталу в Одесі загинула мати з 3-місячною дитиною. Крім того, 23 квітня стало відомо про смерть двох дівчаток у Маріуполі – юних акторок Донецького обласного драматичного театру.

Джерело: Суспільне, Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай