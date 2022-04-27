Рассмотрели три блока вопросов: Резников о встрече министров на авиабазе Рамштайн

Министры обороны более 40 стран, 26 апреля, собрались на американской авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине. Министры обсудили три блока вопросов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

— Мы рассмотрели три блока вопросов, касающихся краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре российской агрессии, а также долгосрочному видению – как усилить нашу оборону с учетом стратегических вызовов, — написал министр.

Первый результат встречи, по словам министра, это создание консультативной группы по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе и в рамках которой раз в месяц Украина будет “сверять часы” с партнерами.

Такой механизм позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

Вторым результатом встречи министр назвал тектонические сдвиги на уровне философии. Украина будет переходить на оружие западного производства, отвечающее стандартам НАТО.

— Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155 мм. Постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО. Что станет значительным усилением восточного фланга Североатлантического союза.

В общем, “переход”, “transition” — это было ключевое слово встречи в Рамштайне. Переход, который начался более 30 лет назад и сейчас близится к финальной фазе. В то же время, министр отметил, что Украина до сих пор заинтересована в получении для быстрого усиления армии техники и вооружения советских образцов.

Related video

Третьим результатом, как отметил Резников, стало то, что наши воины уже некоторое время осваивают западное оружие. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений. Когда эти решения примут, украинские военные уже будут готовы.

По итогам встречи в Германии, по словам министра, можно сказать о действительно исторических изменениях, которые в ближайшие недели-месяцы будут материализованы.

Читайте Германия пообещала передать Украине самоходные зенитные установки

Источник: Алексей Резников