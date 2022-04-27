Розглянули три блоки питань: Резніков про зустріч міністрів на авіабазі Рамштайн

Міністри оборони понад 40 країн вчора, 26 квітня, зібралися на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити військову допомогу Україні. Міністри обговорили три блоки питань.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

— Ми розглянули три блоки питань, які стосуються короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російській агресії, а також довгострокового бачення – як посилити нашу оборону з огляду на стратегічні виклики, – написав міністр.

Перший результат зустрічі, за словами міністра, це створення консультативної групи з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі і у межах якої раз на місяць Україна “звірятиме годинник” з партнерами.

Такий механізм дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

Другим результатом зустрічі міністр назвав тектонічні зрушення на рівні філософії. Україна переходитиме на зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО.

— Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті ухвалено. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм. Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО. Що стане значним посиленням східного флангу Альянсу.

Загалом “перехід”, “transition” – це було ключове слово зустрічі у Рамштайні. Перехід, який розпочався понад 30 років тому і зараз наближається до фінальної фази. Водночас міністр зазначив, що Україна досі зацікавлена в отриманні для швидкого посилення армії техніки та озброєння радянських зразків.

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Третім результатом, як зазначив Резніков, є те, що наші воїни вже деякий час опановують західну зброю. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення ухвалять, українські військові вже будуть готові.

За підсумками зустрічі у Німеччині, за словами міністра, можна сказати про справді історичні зміни, які у найближчі тижні-місяці будуть матеріалізовані.

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Джерело: Олексій Резніков