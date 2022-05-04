Самое смертельное нападение: AP назвало число погибших от авиадара по театру в Мариуполе

Среди всех ужасов войны, развернутой Россией в Украине, бомбардировка захватчиками областного драматического театра в Мариуполе 16 марта выделяется как наиболее смертельное нападение на мирное население.

Расследование Associated Press выявило доказательства того, что нападение было на самом деле гораздо более смертоносным, чем предполагалось. В результате погибли около 600 человек, находившиеся внутри здания и за его пределами.

Это почти вдвое больше, чем отмечено до сих пор, и многие выжившие называют это число даже большим. По предварительным оценкам правительства, погибли около 300 человек.

Расследование AP воспроизвело случившееся в театре в тот день, на основе рассказов выживших и спасателей. AP также использовал два набора планов этажей театра, фотографии и видео, сделанные внутри до, во время и после дня бомбардировки, а также отзывы экспертов, просматривавших методологию.

Журналисты AP пришли к выводу о большем количестве погибших благодаря реконструкции 3D-модели плана здания, которую неоднократно просматривали непосредственные свидетели, подробно описывающие, где скрывались люди.

Все они указывают, что на полевой кухне неподалеку было не менее 100 человек, и никто не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены, примерно один человек на каждые 3 кв. м свободной площади.

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По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри было около 1 тыс. человек, но выживших, включая спасателей — было около 200. Уцелевшие в основном выходили через главный выход или один боковой вход; другой боковой выход был разрушен.

Расследование AP также опровергает заявления России о том, что театр разрушен украинскими силами или служил украинской военной базой. Ни один из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был уничтожен во время российского авиаудара, спроектированного точно по театру. Россияне знали, что он использовался как бомбоубежище, и что там были дети.

Мариуполь приобрел огромное значение как символ разрухи, нанесенной российскими войсками, так и сопротивления со стороны Украины. Украинские чиновники говорят, что во время осады Россией погибли около 20 тыс. мирных жителей. Поскольку Мариуполь недоступен, многие опасаются, что бомбардировка театра предвещает другие военные преступления, которые еще не раскрыты.

Фото: Донецкая ОВА