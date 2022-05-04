Найсмертельніший напад: AP назвало кількість загиблих від авіадару по театру у Маріуполі

Серед усіх жахіть війни, яку розгорнула Росія в Україні, бомбардування загарбниками обласного драматичного театру в Маріуполі 16 березня виділяється як найбільш смертельний напад на мирне населення наразі.

Розслідування Associated Press виявило докази того, що напад був насправді набагато смертоноснішим, аніж передбачалося. Внаслідок чого загинуло близько 600 людей, котрі перебували всередині будівлі та за її межами.

Це майже вдвічі більше, ніж зазначено досі, і багато тих, хто вижив, називають це число навіть вищим. За попередніми оцінками уряду, загинуло близько 300 осіб.

Розслідування AP відтворило те, що трапилося в театрі того дня, на основі розповідей тих, хто вижив, та рятувальників. AP також використав два набори планів поверхів театру, фотографії та відео, зроблені всередині до, під час і після дня бомбардування, а також відгуки експертів, які переглядали методологію.

Журналісти AP дійшли висновку про більшу кількість загиблих завдяки реконструкції 3D-моделі плану будівлі, яку неодноразово переглядали безпосередні свідки, які детально описували, де ховалися люди.

Усі вони вказують, що на польовій кухні неподалік було щонайменше 100 людей, і ніхто не вижив. Вони також сказали, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені, приблизно одна людина на кожні 3 кв. м вільної площі.

Зараз дивляться

За оцінками багатьох тих, хто вижив, під час авіаудару всередині було близько 1 тис. людей, але тих, хто вижив, включаючи рятувальників – було близько 200. Вцілілі здебільшого виходили через головний вихід або один бічний вхід; інший бічний вихід був зруйнований.

Розслідування AP також спростовує заяви Росії про те, що театр був зруйнований українськими силами або служив українською військовою базою. Жоден зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр був знищений під час російського авіаудару, який спроєктували точно по театру. Росіяни знали, що він використовувався як бомбосховище, і що там були діти.

Маріуполь набув величезного значення як символ розрухи, завданої російськими військами, і опору з боку України. Українські чиновники кажуть, що під час облоги Росією загинуло близько 20 тис. мирних жителів. Оскільки Маріуполь недоступний, багато хто побоюється, що бомбардування театру віщує інші воєнні злочини, які ще не розкриті.

Фото: Донецька ОВА