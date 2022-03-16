Российские войска целенаправленно уничтожили Драматический театр в Мариуполе, где прятались сотни людей. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

На Драматический театр в Мариуполе сбросили сверхмощную бомбу / 2 фотографии

Сейчас в городе продолжаются жестокие бои, поэтому спасатели не могут добраться к завалам из-за постоянных обстрелов и бомбардировки. Информация о погибших пока неизвестна.

– Самолет сбросил бомбу на здание, где прятались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов. Известно, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище. Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении.

Донецкий академический областной драматический театр украшал Театральную площадь Мариуполя. Современное здание было построено в 1960 году.

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