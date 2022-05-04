В Украине прошла переоценка дня 9 мая: для 80% опрошенных – это День памяти

Более 70% опрошенных украинцев поддерживают демонтаж памятников и более 65% – переименование улиц, связанных с Россией. Такие данные опроса, проведенного 27 апреля, дает социологическая группа Рейтинг.

В то же время демонтаж памятников, связанных с историей Второй мировой войны, не поддерживает 40%. За такую ​​инициативу выступают – 19%, а нейтрально относятся – 36%.

По данным опроса, более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия, а 62% — за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.

В то же время противоречиво воспринимается инициатива по изъятию из школьной программы произведений российской литературы: поддерживают ее 35% респондентов, не поддерживают – 30%, нейтрально относятся – 31% участников опроса.

Также опрос свидетельствует о переоценке отношения ко Дню победы 9 мая. Если до 2022 года этот праздник абсолютным большинством (80%) взрослого населения воспринимался как имеющий значимый личный символизм, то для значительной части опрошенных он перешел к разряду пережитков прошлого (36%), или же обыденности (23%). Сегодня для 80% опрошенных – это День памяти, и только для 15% – День победы (в 2018 таковых было 58%).

Украинцы положительно относятся к воинам, в разное время и в разных армиях защищали родную землю от врагов. Абсолютное большинство (96%) положительно относятся к воинам современной украинской армии. Также в обществе доминирует положительное отношение к воинам советской армии, воевавшим с фашизмом (85%), и воинам УПА (71%).

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Также существенно возросла поддержка признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины: 81% поддерживают, только 10% против. С 2010 года показатель поддержки вырос в четыре раза, с 2015 – вдвое.

Богдан Хмельницкий и Михаил Грушевский – украинские исторические фигуры, однозначно положительно (более 90%) воспринимаемые в обществе. За последние годы постепенно улучшалось отношение к Ивану Мазепе (в 2012 – 44%, в 2022 – 76%), Симону Петлюре (в 2012 – 26%, в 2022 – 49%) и Степану Бандере (в 2012 – 22%, в 20 – 74%). Важно, что положительное отношение к идеологу украинского национализма превалирует сегодня и в юго-восточных регионах, и среди тех, кто в быту общается исключительно на русском языке.

В то же время к советским руководителям отношение в последнее десятилетие было преимущественно негативным, и особенно резко ухудшилось в 2022 году. За последние 5-8 лет отношение к Ленину ухудшилось вдвое, к Сталину – втрое. Сегодня только 13% положительно относятся к В.Ленину и 7% – к И.Сталину.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошены 1 тыс. респондентов.

Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,1%.

Источник: Рейтинг