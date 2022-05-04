В Україні відбулася переоцінка дня 9 травня: для 80% опитаних – це День пам’яті

Понад 70% опитаних українців підтримують демонтаж пам’ятників і понад 65% – перейменування вулиць, пов’язаних з Росією. Такі дані опитування, проведеного 27 квітня, надає соціологічна група Рейтинг.

Водночас, демонтаж пам’ятників, пов’язаних із історією Другої світової війни, не підтримує 40%. За таку ініціативу виступають – 19%, а нейтрально ставляться – 36%.

За даними опитування, понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські, або ж радянські назви, а 62% – за заборону на радіо та телебаченні музичної продукції з Росії.

Водночас суперечливо сприймається ініціатива щодо вилучення зі шкільної програми творів російської літератури: підтримують її 35% респондентів, не підтримують – 30%, нейтрально ставляться – 31% учасників опитування.

Також опитування свідчить про переоцінку ставлення до Дня перемоги 9 травня. Якщо до 2022 року це свято абсолютною більшістю (80%) дорослого населення сприймалося як таке, що має значимий особистий символізм, то наразі для значної частини опитаних воно перейшло до розряду пережитків минулого (36%), або ж буденності (23%). Сьогодні для 80% опитаних – це День пам’яті, і лише для 15% – День перемоги (у 2018 таких було 58%).

Українці позитивно ставляться до воїнів, які в різний час і у різних арміях захищали рідну землю від ворогів. Абсолютна більшість (96%) позитивно ставляться до воїнів сучасної української армії. Також у суспільстві домінує позитивне ставлення до воїнів радянської армії, які воювали з фашизмом (85%), та воїнів УПА (71%).

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Також суттєво зросла підтримка визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України: 81% підтримують, лише 10% – проти. З 2010 року показник підтримки зріс учетверо, з 2015 – вдвічі.

Богдан Хмельницький та Михайло Грушевський – українські історичні постаті, котрі однозначно позитивно (понад 90%) сприймаються в суспільстві. За останні роки поступово покращувалося ставлення до Івана Мазепи (у 2012 – 44%, у 2022 – 76%), Симона Петлюри (у 2012 – 26%, у 2022 – 49%) та Степана Бандери (у 2012 – 22%, у 2022 – 74%). Важливо, що позитивне ставлення до ідеолога українського націоналізму переважає сьогодні і в південно-східних регіонах, та серед тих, хто в побуті спілкується виключно російською мовою.

Натомість до радянських керівників ставлення в останнє десятиліття було переважно негативним, і особливо різко погіршало у 2022 році. За останні 5-8 років ставлення до Леніна погіршилося вдвічі, до Сталіна – втричі. Сьогодні лише 13% позитивно ставляться до В.Леніна та 7% – до Й.Сталіна.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1 тис. респондентів.

Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1%.

Джерело: Рейтинг