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Факты / Украина / Общество

С Азовстали удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей — Верещук

Илья Нежигай редактор ленты
С Азовстали удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей — Верещук

Из металлургического комбината Азовсталь в Мариуполь удалось эвакуировать всех гражданских женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

— Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы, — написала она.

Ирина Верещук отметила, что это лишь часть гуманитарной операции из Мариуполя, которую удалось завершить.

Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из Мариуполя и Азовстали удалось эвакуировать около 500 гражданских лиц.

Сейчас ситуация на комбинате Азовсталь остается сложной, потому что на территории завода идут упорные бои. Сообщения о появлении оккупационных войск РФ на территории завода сообщили представители полка Азов еще 3 мая, а уже через двое суток, 5 мая, появилось видео боев на территории комбината.

Как отметили украинские защитники, они под плотным огнем удерживают оборону завода. В то же время враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту.

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Источник: Ирина Верещук

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Фото: Depositphotos

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