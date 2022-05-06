На металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои.
Видео сражений на своей странице в Telegram опубликовали представители полка Азов.
Бои на территории завода с российскими захватчиками продолжаются уже третьи сутки. Ранее на территорию Азовстали смогли попасть оккупационные войска, но полк Азов удерживает оборону.
– Штурм Азовстали продолжается! Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту, — сообщили в полку Азов.
На видео можно увидеть масштабное задымление территории металлургического комбината. В то же время над крышами построек можно увидеть взрывы.
Ранее командир полка Азов Денис Прокопенко в видеообращении рассказал, что вражеские войска уже второй день находятся на комбинате Азовсталь в Мариуполе.
По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, проход на завод для оккупантов показал коллаборант среди работников комбината, решивший сотрудничать с россиянами.
Перед этим президент Владимир Зеленский беседовал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, большую часть разговора стороны посвятили эвакуации людей из окруженного оккупантами завода Азовсталь в Мариуполе.
Сегодня, 5 мая, заместитель командира полка Азов обнародовал видеообращение к мировым лидерам и Владимиру Зеленскому, в котором призвал продолжить эвакуацию мирных жителей и позаботиться о раненых военных.
Источник: Азов — Маріуполь