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Факты / Украина

Оккупанты штурмуют Азовсталь: появилось видео обстрелов завода

Илья Нежигай редактор ленты
Оккупанты штурмуют Азовсталь: появилось видео обстрелов завода

На металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои.

Видео сражений на своей странице в Telegram опубликовали представители полка Азов.

Бои на территории завода с российскими захватчиками продолжаются уже третьи сутки. Ранее на территорию Азовстали смогли попасть оккупационные войска, но полк Азов удерживает оборону.

– Штурм Азовстали продолжается! Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту, — сообщили в полку Азов.

На видео можно увидеть масштабное задымление территории металлургического комбината. В то же время над крышами построек можно увидеть взрывы.

Ранее командир полка Азов Денис Прокопенко в видеообращении рассказал, что вражеские войска уже второй день находятся на комбинате Азовсталь в Мариуполе.

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По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, проход на завод для оккупантов показал коллаборант среди работников комбината, решивший сотрудничать с россиянами.

Перед этим президент Владимир Зеленский беседовал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, большую часть разговора стороны посвятили эвакуации людей из окруженного оккупантами завода Азовсталь в Мариуполе.

Сегодня, 5 мая, заместитель командира полка Азов обнародовал видеообращение к мировым лидерам и Владимиру Зеленскому, в котором призвал продолжить эвакуацию мирных жителей и позаботиться о раненых военных.

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На Азовсталь направляется еще одна эвакуационная колонна ООН и МКК – CNN

Источник: Азов — Маріуполь

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Фото: Depositphotos

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