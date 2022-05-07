Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал историю одного из участников разбора завалов в Мариуполе.

Имени человека не назвал из соображений безопасности, потому что он еще находится в Мариуполе в постоянной опасности.

— Под давлением россиян и чтобы прокормить семью, неделю назад он вызвался разгребать в городе завалы. Человек выдержал всего несколько дней. Говорит, что люди, которые работали и рвали, и впадали в молчаливый ступор. Регулярно случались истерики. Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума, — рассказал он.

По словам местного жителя, под каждым домом, который они разгребали, было около 80-100 трупов.

Андрющенко утверждает, что есть вполне обоснованные подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю с реальными могут не совпадать.

Также со слов того человека понятно, какое психическое состояние у людей в городе. У многих нервные срывы, некоторые внезапно и не вовремя начинают смеяться, некоторые плачут. Люди стали передвигаться по городу больше и видят все ужасы и разрушения. Теперь вся картина у них перед глазами.

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Кроме того, Андрющенко добавил, что оккупанты до сих пор не предоставили разрешение на захоронение погибших, оставшихся в домах. Поэтому на дверях квартир людей начали указывать не даты смерти, а дату, когда тело нашли.

Источник: Петр Андрющенко