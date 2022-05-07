З металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполя вдалося евакуювати усіх цивільних жінок, дітей та людей похилого віку.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано, – написала вона.

Ірина Верещук зазначила, що це лише частина гуманітарної операції з Маріуполя, яку вдалось завершити.

Напередодні голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що з Маріуполя та Азовсталі вдалось евакуювати майже 500 цивільних осіб.

Наразі ситуація на комбінаті Азовсталь залишається складною, бо на території заводу йдуть запеклі бої. Повідомлення про появу окупаційних військ РФ на території заводу повідомили представники полку Азов ще 3 травня, а вже через дві доби, 5 травня, з’явилось відео боїв на території комбінату.

Як зазначили українські захисники, вони під щільним вогнем тримають оборону заводу. Водночас ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту.

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Джерело: Ірина Верещук