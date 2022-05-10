Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович “перевел” слова президента России Владимира Путина о том, что “РФ должна спасти мир от войны”.

По его словам, РФ не планирует начинать ядерную войну и объявлять войну НАТО. Зато будет попытка выхода на пределы Луганска, выхода на пределы Донецка и Херсона.

Дальше может быть попытка удержания границ путем проведения скрытой мобилизации, снятия техники с хранения и создания группировки, которая будет переводить борьбу в партер, которая была с лета 2015-го по февраль 2022-го.

Россия рассчитывает превратить ситуацию на фронте в вялотекущий конфликт с торговлей на переговорах, чтобы Украина подписала договор, где она якобы признает такие реалии.

— Это все, на что сейчас способна российская политика. Будет ли объявление Херсонской народной республики и признание ЛДНР частью России — зависит от конъюнктуры. Это крайний сценарий, который может резко ухудшить ситуацию. Они оставляют это на случай, если переговоры пойдут не по их сценарию, — говорит он.

Также он подчеркнул, что большую роль в этой ситуации играют западные союзники. По словам Арестовича, Украина сможет сорвать платы РФ, если будет получать тяжелое оружие от них.

Источник: Фейгин Live