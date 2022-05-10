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Факты / Украина / Общество

34 самолетовылета, РСЗО и танки: Азов о штурме свода за последние сутки

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Азовсталь

Россияне продолжают штурмовать территорию завода Азовсталь в Мариуполе, где остаются более 100 гражданских людей и украинские защитники.

— За минувшие сутки на территорию Азовстали, которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 34 самолетовылетов, в том числе восемь вылетов стратегических бомбардировщиков, — сообщил полк Азов.

Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и т.д.

Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты.

Накануне, 9 мая, российские оккупанты в Мариуполе сосредоточились на подрыве моста после того, как по нему прошли эвакуационные автомобили ООН с гражданскими. Рашисты в очередной раз пошли на штурм Азовстали в портовом городе.

По словам главы Донецкой военной администрации администрации Павла Кириленко, на территории завода Азовсталь до сих пор может находиться более 100 мирных жителей Украины.

По его словам, всего в Мариуполе остается до 100 тыс. жителей. По его мнению, достаточно сложно сказать, кто из этих граждан хочет выехать из региона.

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Источник: Азов

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