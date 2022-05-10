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Факти / Україна / Суспільство

34 літаковильоти, РСЗВ та танки: Азов про штурм заводу за останню добу

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Азовсталь

Росіяни продовжують штурмувати територію заводу Азовсталь у Маріуполі, де залишається понад 100 цивільних людей та українські захисники.

— За минулу добу на територію Азовсталі, яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, зокрема вісім вильотів стратегічних бомбардувальників, – повідомив полк Азов.

Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки тощо.

Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти.

Напередодні, 9 травня, російські окупанти у Маріуполі зосередилися на підриві мосту після того, як по ньому пройшли евакуаційні авто ООН із цивільними. Рашисти вкотре пішли на штурм Азовсталі у портовому місті.

За словами голови Донецької військової адміністрації адміністрації Павла Кириленка на території заводу Азовсталь досі може перебувати понад 100 мирних жителів України.

За його словами, загалом у Маріуполі залишається до 100 тис. жителів. На його думку, доволі складно сказати, хто з цих громадян має бажання виїхати з регіону.

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Джерело: Азов

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