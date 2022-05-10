О происхождении рашизма и нашем Дне победы: Дробович дал интервью Фроляк

Глава Украинского института памяти, теробороновец Антон Дробович в эксклюзивном интервью ведущей и руководителю информационной службы Фактов ICTV Елене Фроляк объяснил происхождение термина рашизм и рассказал, каким он видит наш День победы над Россией.

– Как когда-то возник термин нацизм для обозначения фашизма национал-социалистической партии Германии, так же и сейчас, продолжая эту логику, мы называем российский фашизм имперского типа рашизмом. Это не какой-то неологизм первых месяцев войны. Есть десятки публикаций, в том числе научных, которые обдумывают этот термин. Некоторые россияне вообще гордятся, потому что они рашисты, например, Охлобыстин, — говорит Дробович.

По его словам, рашизм имеет намного более длинную историю, просто раньше он не имел такого значения, а сейчас он очень точно описывает поведение россиян. Наша задача – рассказать всему миру об этом термине.

Дробович также объяснил, корректно ли использование этого термина журналистами:

– Если мы этим термином пытаемся заслонить вину россиян, то, конечно, это некорректно. А если мы говорим, что россияне на нас напали, они убивают, насилуют, мародерят – и это явление называется рашизмом, тогда это корректно. Мы этим термином не прикрываем, а объясняем правду.

Говоря о своем отношении к идее сделать 8 мая Днем памяти и примирения, а 9 мая — Днем Европы (соответствующий законопроект недавно внесен в Верховную Раду, – Ред.), глава Украинского института памяти сказал, что для начала ее нужно было обсудить с общественностью.

– Она не была прокоммуницирована в обществе. Опросы показывают, что значительная часть не готова. Соответственно такие вещи могут спровоцировать общественный конфликт. Следует провести информационную кампанию в контексте войны. Надеюсь, в следующем году у нас будет свой День победы, а 9 мая займет какое-то другое место или вообще исчезнет из календаря, – считает он.

Историк высказал свое мнение по поводу того, как не дать россиянам приватизировать победу над нацизмом.

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– Есть такой термин – индуцированное безумие. Когда психически здоровый человек находится постоянно с психически нездоровыми людьми, в какой-то момент его норма начинает плыть. Российское общество не менее 10 последних лет находится в зомбоящике, а 70% россиян получают информацию в основном из государственных каналов. Поэтому россияне приходят в Украину и, убивая нас, думают, что спасают мир, – объяснил Дробович.

Когда Украина победит РФ, каждый украинец выдохнет после огромного напряжения и сможет обнять тех, кого очень любит. Если же в тот момент таких людей не будет рядом, то может просто посмотреть на свою свободную страну – от этого станет легче на душе, так глава Украинского института памяти описал, каким он видит наш День победы, который обязательно наступит.