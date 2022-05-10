Про походження рашизму та наш День перемоги: Дробович дав інтерв’ю Фроляк

Голова Українського інституту пам’яті, тероборонівець Антон Дробович в ексклюзивному інтерв’ю ведучій та керівнику інформаційної служби Фактів ICTV Олені Фроляк пояснив походження терміну рашизм та розповів, яким він бачить наш День перемоги над Росією.

– Як колись виник термін нацизм на позначення фашизму націонал-соціалістичної партії Німеччини, так само і зараз, продовжуючи цю логіку, ми називаємо російський фашизм імперського типу рашизмом. Це не якийсь неологізм перших місяців війни. Існують десятки публікацій, зокрема наукових, які обмірковують цей термін. Деякі росіяни взагалі пишаються тим, що вони рашисти, наприклад, Охлобистін, – каже Дробович.

За його словами, рашизм має набагато довшу історію, просто раніше він не мав такого значення, а зараз дуже влучно описує поведінку росіян. Наше завдання – розповісти усьому світові про цей термін.

Дробович також пояснив, чи коректне використання цього терміну журналістами:

– Якщо ми цим терміном намагаємося затулити провину росіян, то, звісно, це некоректно. А якщо ми кажемо, що росіяни на нас напали, вони вбивають, ґвалтують, мародерять – і це явище загалом називається рашизм, тоді це коректно. Ми цим терміном не затуляємо, а пояснюємо правду.

Говорячи про своє ставлення до ідеї зробити 8 травня Днем пам’яті та примирення, а 9 травня – Днем Європи (відповідний законопроєкт нещодавно внесений до Верховної Ради, – Ред.), голова Українського інституту пам’яті сказав, що для початку її треба було обговорити з громадськістю.

– Ідея не була прокомунікована у суспільстві. Опитування показують, що значна частина не готова. Відповідно, такі речі можуть спровокувати суспільний конфлікт. Треба провести інформаційну кампанію у контексті війни. Сподіваюся, наступного року ми матимемо вже свій День перемоги, а 9 травня займе якесь інше місце або взагалі зникне з календаря, – вважає він.

Історик висловив свою думку щодо того, як не дати росіянам приватизувати перемогу над нацизмом.

Зараз дивляться

– Є такий термін – індуковане божевілля. Коли психічно здорова людина перебуває постійно з психічно нездоровими людьми, в якийсь момент її відчуття норми починає пливти. Російське суспільство щонайменше 10 останніх років перебуває в зомбоящику, а 70% росіян отримують інформацію переважно з державних каналів. Тому росіяни приходять в Україну і, вбиваючи нас, думають, що рятують світ, – пояснив Дробович.

Коли Україна переможе РФ, кожен українець видихне після величезної напруги і зможе обійняти тих, кого дуже любить. Якщо ж у той момент таких людей не буде поряд, то може просто подивиться на свою вільну країну – від цього стане легше на душі, так голова Українського інституту пам’яті описав, яким він бачить наш День перемоги, який обов’язково настане.