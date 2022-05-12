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Факты / Украина / Общество

Рада запретила принудительное исполнение ряда судебных решений во время войны

Илья Нежигай, редактор ленты
Рада запретила принудительное исполнение ряда судебных решений во время войны

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, которым на период военного положения временно запрещается взыскивать с украинцев долги по коммунальным платежам. Кроме того, были урегулированы нормы принудительного исполнения ряда судебных решений.

За проект закона №7317 проголосовали 318 нардепов при необходимых 226 голосах.

— Запрет принудительного исполнения… решений о взыскании с физлица задолженности за жилищно-коммунальные услуги, — говорится в сообщении.

Законопроектом запрещается принудительное исполнение решений судов, должники по которым осуществляют деятельность по производству, передаче, распределению, поставке электроэнергии, а также деятельность по водоснабжению и водоотводу, деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производства пищевых продуктов, предоставления доступа к интернету, производства вакцин, исследования в области биологических наук, космическую деятельность.

Также проект закона предусматривает, что на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины останавливается действие постановлений об ограничении должника в праве использования оружия.

К тому же, законопроект предполагает, что во время военного положения постановление или другой процессуальный документ (или их часть), вынесенные частным исполнителем, могут быть отменены по обращению стороны исполнительного производства или лица, если они противоречат требованиям закона.

В период военного положения, согласно законопроекту, не будут проводиться плановые и внеплановые проверки частных исполнителей, а также не будет действовать Дисциплинарная комиссия частных исполнителей при Министерстве юстиции.

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Источник: Верховная Рада

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Фото: Depositphotos

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