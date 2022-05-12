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Факти / Україна / Суспільство

Рада заборонила примусове виконання низки судових рішень під час війни

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Рада заборонила примусове виконання низки судових рішень під час війни

Верховна Рада прийняла за основу і загалом законопроєкт, яким на період воєнного стану тимчасово забороняється стягувати з українців борги з комунальних платежів. Крім того, було врегульовано норми примусового виконання низки судових рішень.

За проєкт закону №7317 проголосували 318 нардепів за необхідних 226 голосів.

– Заборона примусового виконання… рішень про стягнення з фізособи заборгованості за житлово-комунальні послуги, – йдеться у повідомленні.

Законопроєктом забороняється примусове виконання рішень судів, боржники за якими здійснюють діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електроенергії, а також діяльність з водопостачання та водовідведення, діяльність з вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів, надання доступу до інтернету, виробництва вакцин, дослідження у галузі біологічних наук, космічну діяльність.

Також проєкт закону передбачає, що на період до припинення чи скасування військового стану на території України зупиняється дія постанов про обмеження боржника у праві використання зброї.

Крім того, законопроєкт передбачає, що під час воєнного стану постанова або інший процесуальний документ (або їхню частину), винесені приватним виконавцем, можуть бути скасовані за зверненням сторони виконавчого провадження або особи, якщо вони суперечать вимогам закону.

У період військового стану, згідно із законопроєктом, не проводитимуться планові та позапланові перевірки приватних виконавців, а також не діятиме Дисциплінарна комісія приватних виконавців при Міністерстві юстиції.

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Джерело: Верховна Рада

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Фото: Depositphotos

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