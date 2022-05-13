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Факты / Украина / Общество

На Николаевщине построили временные мосты в Вознесенске и Новой Одессе

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
На Николаевщине построили временные мосты в Вознесенске и Новой Одессе

В Николаевской области возле разрушенных мостов в Вознесенске и Новой Одессе обустроили временные переправы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что восстановление всех инфраструктурных объектов проходит после согласования с военными администрациями и Вооруженными Силами Украины.

— Сегодня увидел масштабы разрушений, нанесенных РФ. Мосты, дороги – все то, что они не видели на собственной родине, есть и будет в нашей, — сказал Тимошенко и заверил, что после завершения боевых действий все инфраструктурные объекты обязательно отстроят.

— Все сделаем лучше, чем было, — добавил он.

Фото: Офіс президента

Тимошенко также сообщил, что на участке Благовещенское – Николаев продолжаются работы по разборке разрушенного моста. На отрезке Калиновка – Снигиревка пока не могут начать восстановительные работы из-за вражеских обстрелов.

Фото: Офіс президента

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для послевоенного восстановления населенных пунктов планируется создать специальный справочник.

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