На Николаевщине построили временные мосты в Вознесенске и Новой Одессе

В Николаевской области возле разрушенных мостов в Вознесенске и Новой Одессе обустроили временные переправы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что восстановление всех инфраструктурных объектов проходит после согласования с военными администрациями и Вооруженными Силами Украины.

— Сегодня увидел масштабы разрушений, нанесенных РФ. Мосты, дороги – все то, что они не видели на собственной родине, есть и будет в нашей, — сказал Тимошенко и заверил, что после завершения боевых действий все инфраструктурные объекты обязательно отстроят.

— Все сделаем лучше, чем было, — добавил он.

Тимошенко также сообщил, что на участке Благовещенское – Николаев продолжаются работы по разборке разрушенного моста. На отрезке Калиновка – Снигиревка пока не могут начать восстановительные работы из-за вражеских обстрелов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для послевоенного восстановления населенных пунктов планируется создать специальный справочник.