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Факти / Україна / Суспільство

На Миколаївщині побудували тимчасові мости у Вознесенську та Новій Одесі – Тимошенко

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
На Миколаївщині побудували тимчасові мости у Вознесенську та Новій Одесі – Тимошенко

На Миколаївщині біля зруйнованих мостів у Вознесенську та Новій Одесі влаштували тимчасові переправи. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він наголосив, що відновлення усіх інфраструктурних об’єктів відбувається після узгодження з військовими адміністраціями та Збройними Силами України.

– Сьогодні побачив масштаби руйнувань, завдані нам рф. Мости, дороги — все те, що вони не бачили на власній батьківщині, є і буде на нашій, – сказав Тимошенко та запевнив, що після завершення бойових дій всі інфраструктурні об’єкти обов’язково відбудують.

– Все зробимо кращим, ніж було, – додав він.

Фото: Офіс президента

Тимошенко також повідомив, що на ділянці Благовіщенське – Миколаїв тривають роботи з розбирання зруйнованого мосту. На відрізку Калинівка – Снігурівка поки що не можуть розпочати відновлювальні роботи через ворожі обстріли.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що для післявоєнної відбудови населених пунктів планують створити спеціальний довідник.

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