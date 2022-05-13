Российские захватчики начали допрашивать детей, которые эвакуируются из частично захваченного войсками РФ Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в социальных сетях.

— Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей, — отметил он.

По словам Андрющенко, после допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей относительно подробностей. Пытаются поймать родителей на лжи.

— Я не знаю, как это назвать. Каким словом можно передать. Ярость. Просто ярость, — подчеркнул Андрющенко.

Кроме того, россияне целенаправленно создают гуманитарную катастрофу в городе, ограничивая оставшихся жителей в продуктах питания.

Также Петр Андрющенко поделился фотографией, на которой пожилые люди из-за невозможности получить помощь и еду в “гуманитарных штабах” вынуждены собирать остатки еды в мусоре.

Отметим, что по состоянию на 11 мая российские военные 38 раз поднимали в небо самолеты ради штурма завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области. В то же время там до сих пор остаются раненые украинские военнослужащие, которые нуждаются в немедленной эвакуации.

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Источник: Петр Андрющенко

Фото: полк Азов