Російські загарбники почали допитувати дітей, які евакуюються із частково захопленого військами РФ Маріуполя.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у соціальних мережах.

– Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей, – зазначив він.

За словами Андрющенка, після допиту батьків у їхній присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді.

– Я не знаю, як це назвати. Яке слово можна передати. Лють. Просто лють, – наголосив Андрющенко.

Крім того, росіяни цілеспрямовано створюють гуманітарну катастрофу у місті, обмежуючи мешканців, що залишилися, у продуктах харчування.

Також Петро Андрющенко поділився світлиною, на якій люди похилого віку через неможливість отримати допомогу та їжу в “гуманітарних штабах” вимушені збирати залишки їжі у смітті.

Зазначимо, що станом на 11 травня російські військові 38 разів піднімали в небо літаки заради штурму заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області. Водночас там досі залишаються поранені українські військовослужбовці, які потребують негайної евакуації.

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Джерело: Петро Андрющенко

Фото: полк Азов