Во время полномасштабной войны России против Украины более 2 млн украинцев были вынуждены эвакуироваться в Польшу. Люди не могут сидеть без дела, поэтому пытаются найти хорошую работу в стране. А для этого необходимо знать польский язык.

Факты ICTV подготовили подборку бесплатных курсов польского языка для детей и взрослых.

Онлайн-курсы польского языка

Tutlo — онлайн-занятия по польскому и английскому для взрослых и детей. Уроки проходят в форме интерактивных вебинаров с лекторами.

Akademia Finansów и Biznesu Vistula – университеты Вистула организуют бесплатные курсы польского. Группы для подростков и взрослых, e-mail для регистрации – jezykpolski@vistula.edu.pl

LinngoHut — 125 бесплатных уроков, которые удобно распределены на тематические блоки. На платформе можно послушать правильное произношение слов, а также проходить разнообразные тесты на закрепление изученного.

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Kleks — бесплатные онлайн-курсы, позволяющие не только выучить теоретическую часть языка, но и попрактиковаться в разговорных клубах. Если во время изучения возникают вопросы, их можно написать учителю в чат.

Lingo Hut — на платформе можно выучить более 45 языков. Содержит 125 уроков изучения полезной лексики без предварительных знаний. Вы изучите короткие предложения и слова, которые употребляете ежедневно.

Obywatelki — курсы польского языка для беженцев из Украины разного возраста, для регистрации нужно направить свои данные на мейл obywatelki@cjo.pl.

Дополнительные онлайн-курсы изучения иностранных языков

Polyglot — дает возможность изучать 15 языков. Каждый курс содержит 100 уроков.

Audiolang — основная часть материалов представлена в виде аудиофайлов, можно скачать или изучать в режиме онлайн.

Drops — на платформе более 45 языков. Чтобы получить доступ к бесплатной премиум-подписке на год, нужно заполнить форму.

UTalk — более 100 языков, каждый состоит из 60+ топиков, на изучение одного языка понадобится около 180 часов.

Mondly — более 30 языков, бесплатный доступ к курсам для украинцев, которые переехали в европейские страны — во время регистрации указывайте русский как родной язык — для премиум-доступа.

Офлайн-курсы польского языка

Варшава

Centrum Wielokulturowe w Warszawie — бесплатные лекции изучения польского языка на уровне А2 для мигрантов. Контакты: centrum@cww.waw.pl.

Fundacja Nauki Języków Obcych i Szkoła Języków Obcych Linguae Mundi — курсы польского языка на уровнях А1-С2, объединенные с лекциями о Польше и курсом профориентации. Регистрация в офисе школы. Вопросы по курсам: a.mijas-stelmaszuk@linguaemundi.pl.

Лодзь

POLONUS school of languages — бесплатные онлайн-лекции и групповой разговорный клуб. Здесь можно найти бесплатные уроки польского языка в виде видео, языковых схем и сообщений, описывающих использование слов на польском языке с правильной грамматикой. Вопросы по курсам: biuro@polonuslodz.com.

Краков

Uniwersytet Jagielloński – Факультет полонистики Ягеллонского Университета организует бесплатные курсы изучения польского языка и индивидуальные занятия для граждан Украины. Вопросы по курсам: welcome@uj.edu.pl или по следующим телефонам: +(48) 12 663 26 63, +(48) 12 663 29 29.

Fundacja Będzie Lepiej – бесплатные занятия по польскому для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, а также для взрослых. Регистрация: sekretariat@bedzielepiej.org.

Вроцлав

Wrocławskie Centrum Integracji – инициатива состоит в организации индивидуальных и групповых встреч польских волонтеров с иностранцами раз в неделю. Желающие встречаются в кафе, библиотеках, пабах и центрах культуры. Вопросы: kontakt@wnjs.pl.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – бесплатные лекции для украинских детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет в различных возрастных группах. Вопросы: +(48) 71 772 49 03

Легионово

Urząd miasta Legionowo — городской совет Легионова организует бесплатные лекции польского для взрослых. Регистрация и информация: +(48) 22 766 40 93.

Ополе

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej – бесплатные курсы польского с предоставлением необходимых учебных материалов. Доступна онлайн-регистрация. О дате нового набора можно узнать, отправив запрос на e-mail руководителя курсов: t.pochopin@po.edu.pl.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда возрождения.