Май, 17 в 16:55

В Украине утвердили список населенных пунктов, в которых можно будет сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Для сдачи теста сформируют сеть временных экзаменационных центров.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, перечень безопасных населенных пунктов для тестирования сформировали областные военные администрации.

Тестирование хотят провести в Киеве и 20 областях Украины. В то же время, невозможно сейчас организовать НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областях, а также на территории оккупированного Крыма.

Сейчас смотрят

Из соображений безопасности Минобразования не обнародовало названия населенных пунктов, где проведут НМТ. Список увидят участники тестирования на своих информационных страницах в период с 20 мая по 7 июня включительно. Абитуриенты должны будут подтвердить намерение принять участие в мультипредметном тесте, а также выбрать из перечня наиболее удобный населенный пункт.

– Участники, которые не смогут добраться до мест проведения основной сессии НМТ, смогут подать заявки для участия в дополнительной или специальной сессии тестирования, — уточнили в Минобразования.

В министерстве призвали абитуриентов и их родителей отнестись с пониманием к тому, что в условиях полномасштабной войны к экзаменационным центрам “нужно будет добираться”. Это связано с невозможностью организовать их во многих населенных пунктах, как было раньше.

В условиях войны министерство учитывает угрозы безопасности, а также технические и логистические возможности создания центров для тестирования.

В Минобразования обещают вскоре утвердить также перечень стран и городов Европы, где мультимедийный тест смогут сдать выпускники, вынужденно выехавшие за границу из-за военных действий.

Как известно, Национальный мультипредметный тест (НМТ) будет длиться 90 минут и включать три дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины. В этом году он заменит Внешнее независимое оценивание (ВНО).

Тестирование пройдет в три сессии: основную (18 июля-10 августа), дополнительную (16-20 августа) и специальную (12-16 сентября).