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Факты / Видео / Украина / Общество

Мультипредметный тест за границей: Шкарлет объяснил нюансы вступительной кампании-2022

Юлия Соколова редактор ленты

Все выпускники школ, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, получат документы об образовании и украинские аттестаты. А те, кто вынужденно выехал за границу из-за полномасштабной войны, смогут сдать Национальный мультипредметный тест.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, сейчас около 800 школ находятся на временно оккупированной территории. Из них более чем в 280 школах уже завершилось обучение (речь идет о заведениях, преимущественно расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей).

– Независимо от того, могут ли они на данном этапе продолжать образовательный процесс или нет, документы об образовании будут выданы всем без исключения выпускникам. Все без исключения школьники будут аттестованы… Все дети будут переведены, все оценки будут выставлены, все свидетельства об общем среднем образовании и за 9-й класс будут выданы, — подчеркнул Шкарлет.

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Мультипредметный тест за границей

Министр также подтвердил, что выпускники, выехавшие на территорию Евросоюза из-за военных действий в Украине, получат возможность сдать Национальный мультипредметный тест. В этом году указанный тест заменит Внешнее независимое оценивание (ВНО).

– Позиция министерства такова, что мы не должны оставить этих детей без права сдачи мультипредметного теста и без права поступления в украинские заведения высшего образования. Именно поэтому я обратился к своим коллегам – министрам образования стран Евросоюза с просьбой организовать в странах Европы возможность для наших выпускников сдать этот тест, — рассказал Шкарлет.

Он уточнил, что сегодня еще остаются вопросы проведения теста в Греции, Словении и Хорватии.

Глава Минобразования добавил, что обнародует детали, как только будут конкретные договоренности о месте проведения теста на территории ЕС. Министр напомнил, что актуальную информацию можно отслеживать на сайтах Минобразования, УЦОКО (Украинского центра оценивания качества образования), а также в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях.

Прокомментировал Шкарлет и ситуацию с выпускниками на временно оккупированных территориях Украины. Он отметил, что возможности сдать там тест нет.

– К сожалению, на оккупированных территориях сдача Национального мультипредметного теста невозможна. Потому что все государственные реестры заблокированы на оккупированных территориях, чтобы предотвратить доступ к ним враждебной страны, — объяснил он.

В то же время, министр напомнил, что в этом году для выпускников уже предусмотрели три сессии для сдачи теста. Кроме того, в Минобразования хотят предоставить выпускникам с оккупированных территорий возможность сдать тест позже (даже после завершения поступления).

Как известно, Национальный мультипредметный тест (НМТ) для абитуриентов будет длиться 90 минут. Он будет содержать три дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины.

Национальный мультипредметный тест будет проходить в три сессии: основную (18 июля – 10 августа), дополнительную (16-20 августа) и специальную (12-16 сентября).

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