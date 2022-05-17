Травень, 17 в 16:55

В Україні затвердили перелік населених пунктів, у яких можна буде скласти Національний мультипредметний тест (НМТ). Для складання тесту сформують мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

Як поінформували в Міністерстві освіти і науки України, перелік безпечних населених пунктів для тестування сформували обласні військові адміністрації.

Тестування хочуть провести в Києві та 20 областях України. Водночас неможливо зараз організувати НМТ у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях, а також на території окупованого Криму.

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Із міркувань безпеки Міносвіти не оприлюднило назви населених пунктів, де проведуть НМТ. Перелік побачать учасники тестування на своїх інформаційних сторінках у період з 20 травня по 7 червня включно. Абітурієнти повинні будуть підтвердити намір взяти участь у мультипредметному тесті, а також обрати з переліку найбільш зручний населений пункт.

– Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування, – уточнили в Міносвіти.

У міністерстві закликали вступників та їхніх батьків поставитися із розумінням до того, що в умовах повномасштабної війни до екзаменаційних центрів “потрібно буде діставатися”. Це пов’язано з неможливістю організувати їх у багатьох населених пунктах, як було раніше.

В умовах війни міністерство враховує безпекові загрози, а також технічні та логістичні можливості створення центрів для тестування.

У Міносвіти обіцяють невдовзі затвердити також перелік країн і міст Європи, де мультимедійний тест зможуть скласти випускники, які змушені були виїхати за кордон через воєнні дії.

Як відомо, Національний мультипредметний тест (НМТ) триватиме 90 хвилин і включатиме три дисципліни: українську мову, математику та історію України. Цього року він замінить Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Тестування відбуватиметься у три сесії: основну (18 липня – 10 серпня), додаткову (16-20 серпня) та спеціальну (12-16 вересня).