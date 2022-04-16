Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2022 году будет, просто изменен его формат – абитуриенты будут писать национальный мультипредметный тест (НМТ), объяснил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, основное отличие в том, что вместо трех-четырех тестов будет один, который продлится 90 минут.

– Тест будет не в режиме онлайн, а в учебных заведениях, и будет содержать три важные дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины (по 20 заданий по каждому предмету). Также будет возможность прерваться во время воздушной тревоги и затем продолжить сдавать тест, – уточнил Шкарлетт и подчеркнул, что физическое присутствие – обязательно.

Глава Минобразования также заверил, что поступающие, которые сейчас находятся за пределами Украины, также смогут сдать НМТ.

– Абитуриенты, которые закончили 11 класс и желают поступать в вузы Украины, будут иметь такую ​​возможность. На территории стран ЕС они смогут сдать национальный мультипредметный тест либо в столицах европейских государств, либо на базе университетов этих стран, – сказал министр.

Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте продлена до 19 апреля.