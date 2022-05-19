Поселились жители Мариуполя: во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев

Май, 19 в 17:02

Во Львове на День вышиванки открыли третий модульный городок для вынужденных переселенцев. Еще 370 мирных жителей из Мариуполя, Луганска, Краматорска, Херсона и других украинских городов, где продолжаются активные боевые действия, будут иметь временный дом с необходимыми вещами.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что здесь поселились преимущественно матери с детьми. 94 модульных дома предоставило Украине польское правительство.

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Всего во Львовской области функционирует уже три модульных городка, временное убежище в которых получили более 1 тыс. переселенцев. Третий городок назвали в честь Мариуполя – Марияполис, который взяли на попечение салезиане святого Ивана Боско УКГЦ.

— Они будут обеспечивать жителей питанием, оказывать духовную поддержку. Также организуют досуг для детей. Во время открытия города обратился к его новым жителям. Попросил верить в Украину, ВСУ и народ Украины. Вместе мы преодолеем все испытания. Все отстроим. И все наши люди вернутся домой, – заверил Максим Козицкий.

Он отметил, что во Львовской области специалисты ежедневно работают над тем, чтобы у всех вынужденных переселенцев была крыша над головой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Фото: Львовская ОВА