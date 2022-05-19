Оселилися жителі Маріуполя: у Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців

Травень, 19 в 17:02

У Львові на День вишиванки відкрили третє модульне містечко для вимушених переселенців. Ще 370 мирних жителів з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та інших українських міст, де тривають активні бойові дії, матимуть тимчасову домівку з необхідними речами.

Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що тут поселилися переважно матері з дітьми. 94 модульних будинків надав Україні польський уряд.

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Загалом у Львівській області функціонують вже три модульні містечка, тимчасовий прихисток в яких отримали понад 1 тис. переселенців. Третє містечко назвали на честь Маріуполя – Маріяполіс, який взяли під опіку салезіяни святого Івана Боско УКГЦ.

– Вони забезпечуватимуть мешканців харчуванням, надаватимуть духовну підтримку. Також організують дозвілля для дітей. Під час відкриття містечка звернувся до його нових жителів. Попросив вірити в Україну, ЗСУ та народ України. Разом ми здолаємо всі випробування. Все відбудуємо. І усі наші люди повернуться додому, – запевнив Максим Козицький.

Він зазначив, що у Львівській області фахівці щодня працюють над тим, щоб у всіх вимушених переселенців був дах над головою як у короткотривалій, так і в довготривалій перспективі.

Фото: Львівська ОВА