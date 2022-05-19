Май, 19 в 19:49

Проезд в частных маршрутках Киева с субботы, 21 мая, подорожает с 10 до 12-15 грн, сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.

По его словам, рост цен на проезд коснется примерно 90% столичных маршруток.

– Буквально на семи-восьми коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 грн, – уточнил он.

Мойсеенко, как и неделю назад, причиной подорожания проезда назвал острый дефицит топлива в стране, в связи с чем резко выросли цены на бензин и дизель.

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– Себестоимость проезда выросла в разы и уменьшился пассажиропоток. Большая часть перевозчиков работают себе в убыток. Подорожание – это вынужденный шаг, – объяснил представитель перевозчиков.

Цена на маршрутах Киевпастранса, а также в коммунальных маршрутках пока не меняется, то есть остается 10 грн.

На днях в КГГА заверили, что пока есть очереди за топливом на автозаправочных станциях, в Киеве не планируется повышение тарифов на проезд.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник объяснил, что таким образом пытаются в сложные времена обеспечить киевлян общественным транспортом.