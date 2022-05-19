Травень, 19 в 19:49

Проїзд у приватних маршрутках Києва із суботи, 21 травня, подорожчає з 10 до 12-15 грн, повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

За його словами, зростання цін на проїзд торкнеться приблизно 90% столичних маршруток.

– Буквально на семи-восьми коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 грн, – уточнив він.

Мойсеєнко, як і тиждень тому, причиною подорожчання проїзду назвав гострий дефіцит пального в країні, через що різко зросли ціни на бензин і дизель.

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– Собівартість проїзду зросла у рази та зменшився пасажиропотік. Більшість перевізників працюють собі в збиток. Подорожчання – це вимушений крок, – пояснив представник перевізників.

Ціна на маршрутах Київпастрансу, а також у комунальних маршрутках поки що не змінюється, тобто залишається 10 грн.

Днями у КМДА запевнили, що доки є черги за пальним на автозаправних станціях, у Києві не планують підвищення тарифів на проїзд.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник пояснив, що таким чином намагаються у складні часи забезпечити киян громадським транспортом.