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Факты / Украина / Общество

Есть лимит на покупку: Укрпочта анонсировала продажу марки “русский корабль”

Юля Захарченко, редактор ленты
марка рускій корабль

Укрпочта анонсировала новый тираж почтовой марки “русский военный корабль… все!” в пяти млн экземплярах. 23 мая, когда Украина будет праздновать День морской пехоты и 40 дней с момента “трагической” гибели российского крейсера Москва, начнется продажа марки.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что новая марка выйдет тиражом в пять млн экземпляров – то есть в пять раз больше, чем первая, и в двух номиналах:

  • “русский военный корабль… все! Смерть врагам!” F для отправок в Украину;
  • “русский военный корабль… все! Слава нации!” W для международных отправлений.

Марка будет продаваться более чем в 1,5 тыс. отделениях Укрпочты, включая районные центры. В первую неделю один млн марок планируют направить именно в отделения.

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– На следующей неделе еще один млн марок и так далее. Лимит – два блока по три марки одному покупателю (любого номинала 1+1, 2 одного и т.п.), – рассказал генеральный директор Укрпочты.

Смелянский отметил, что 1,5 млн марок будут продаваться на пяти интернет-площадках, в частности международных, поэтому следует ожидать приятных сюрпризов. Лимит – тот же самый: два блока по одному заказу.

Кроме марки с актуальным положением корабля, для заказов онлайн будут доступны футболки, свитшоты, магниты и конверты первого дня выпуска, а также другие тематические марки.

На большинстве онлайн-площадок планируют реализовать возможность благотворительных донатов в поддержку украинской армии и мирных людей, пострадавших от полномасштабной российской агрессии.

Фото: Укрпочта

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