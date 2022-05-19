Є ліміт на купівлю: Укрпошта анонсувала продаж марки “русскій корабль”

Травень, 19 в 9:52

Укрпошта анонсувала новий наклад поштової марки “русскій воєнний корабль… всьо!” у п’яти млн примірниках. 23 травня, коли Україна святкуватиме День морської піхоти та 40 днів з моменту “трагічної” загибелі російського крейсера Москва, розпочнеться продаж марки.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що нова марка вийде накладом у п’ять млн екземплярів – тобто вп’ятеро більше, ніж перша, та у двох номіналах:

“русскій воєнний корабль… всьо! Смерть ворогам!” F для відправлень в Україні;

“русскій воєнний корабль … всьо! Слава нації!” W для міжнародних відправлень.

Марка продаватиметься у понад 1,5 тис. відділеннях Укрпошти, включно з районними центрами. У перший тиждень один млн марок планують спрямувати саме у відділення.

Зараз дивляться

– Наступного тижня ще один млн марок і так далі. Ліміт – два блоки по три марки одному покупцю (будь-якого номіналу 1+1, 2 одного і тощо), – розповів генеральний директор Укрпошти.

Смілянський зазначив, що 1,5 млн марок продаватимуться на п’яти інтернет-майданчиках, зокрема міжнародних, тому варто чекати приємних сюрпризів. Ліміт – той же самий: два блоки на одне замовлення.

Окрім марки з актуальним положенням корабля, для замовлень онлайн будуть доступні футболки, світшоти, магніти та конверти першого дня випуску, а також інші тематичні марки.

На більшості онлайн-майданчиків планують реалізувати можливість благодійних донатів на підтримку української армії та мирних людей, які постраждали від повномасштабної російської агресії.

Фото: Укрпошта