Німеччина надасть Україні перші зенітні установки Gepard у липні

Травень, 20 в 20:04

Україна може отримати перших 15 зенітних самохідних артилерійських установок на шасі танків Gepard зі складів німецької промисловості вже за декілька тижнів – у липні 2022 року.

За даними іноземних ЗМІ, про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за результатами переговорів з главою Міноборони України Олексія Резнікова.

– Сьогодні я розмовляла з міністром оборони України Резніковим. Він ще раз прямо підтвердив, що Україна хотіла б якнайшвидшої доставки з Німеччини зенітних танків Gepard, включаючи 59 тис. боєприпасів, – зазначила глава МЗС ФРН.

Ламбрехт зауважила, що вважає танки Gepard ефективною зброєю, яка має значний стримувальний ефект, наприклад, для захисту критичної інфраструктури. Пакет допомоги Україні від Німеччини охоплює майже 60 тис. одиниць боєприпасів та постачання ще 15 танків влітку.

Зараз дивляться

– Зараз ми працюємо, щоб гарантувати, що перші 15 танків Gepard будуть готові до роботи з середини липня із повністю навченими екіпажами, – додала міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Джерело: Spiegel