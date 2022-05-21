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Факты / Украина / Общество

Оккупанты снова обстреляли Одесскую область: попали в промышленное предприятие

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Оккупанты снова обстреляли Одесскую область: попали в промышленное предприятие

20 мая враг нанес очередной авиаудар по Одесской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Оккупанты ударили по промышленному предприятию с удобрениями. В результате попадания на территории предприятия образовалась яма диаметром 12 м и глубиной 3 м. Разрушены промышленные объекты.

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— Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС его быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы окружающей среде и здоровью гражданскому населения нет, — говорится в сообщении.

Следователями УСБУ в Одесской области внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 438 ч. 1 УК Украины.

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