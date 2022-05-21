Травень, 21 в 14:00

20 травня ворог завдав чергового авіаудару по Одещині.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Окупанти вдарили по промисловому підприємству з добривами. Внаслідок влучання на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 м та глибиною 3 м. Зруйновані промислові об’єкти.

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– Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози навколишньому середовищу і здоров’ю цивільного населення немає, – йдеться у повідомленні.

Слідчими УСБУ в Одеській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом скоєння злочину, передбаченого ст. 438 ч. 1 КК України.