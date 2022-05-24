Нет питьевой воды, половина жителей уехала: мэр Николаева о ситуации в городе

Май, 24 в 16:49

Уже некоторое время Николаев страдает от постоянных обстрелов российской армии. В комментарии Фактам ICTV городской глава Николаева Александр Сенкевич рассказал, какая ситуация сейчас и есть ли проблемы во время управления городом в военное время.

– Это не особо отличается от управления городом во время мирного времени, кроме того, что существует больше опасности для работников. Уменьшается количество работы у руководителей, поскольку нет бюджета – нет развития. Мэр отвечает за организацию работы медицинских учреждений, восстановление мест обстрелов, поставку газа и света, систем транспорта. В Николаеве потребители снабжены необходимыми услугами и транспортом.

По его словам, городские власти Николаева готовились к тому, что может произойти полномасштабная война. Сначала была паника, как и у всех людей, однако через первые две недели все наладилось, мирные жители стали приспосабливаться к жизни в новых реалиях.

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– Мы прогнозировали, что будет война. Готовились к тому, что она может произойти. Было немного паники из-за отсутствия общения между военными и гражданскими людьми. Но за первые две недели все наладилось. Как раз в то время были самые трудные времена с точки зрения военной опасности. После того как выровнялось, уже все общаются и работают на всех звеньях. Все люди как один коллективный организм.

В Николаеве нанесено почти 400 млн грн ущерба. В результате вражеских обстрелов в городе разрушены многие объекты местной инфраструктуры.

– Мы не считаем частные убытки. Но коммунальный ущерб – почти на 400 млн грн. Это школы, детсады, наши предприятия, водоканал, теплоэнерго и другие. Это объекты, частично разрушенные.

В Николаеве некоторые дома частично разрушены, однако оказались непригодными для восстановления, отметил городской глава Сенкевич.

– Годовой бюджет Николаева составляет около 6 млрд грн. На самом деле, это небольшие средства в объемах того, что разрушено войной в Украине. Но это огромные средства для Николаева. В городе есть частные дома и районы, которые были частично только разрушены, но вообще непригодны для жизни. Некоторые объекты, такие как областная государственная администрация, разрушены частично, но непригодны для восстановления. Эксперты осмотрели – нарушены связи, система жизнеобеспечения здания.

В городе сейчас наблюдаются проблемы со снабжением питьевой водой, однако над решением этой проблемы работают местные власти.

– У нас на самом деле сегодня есть проблемы с водой. Раньше мы брали воду из реки Днепр и перекачивали 73 км в город Николаев. Сегодня мы берем воду из Южного Буга, но вода соленая, имеет солоноватый привкус. Она не является фактически питьевой, а скорее технической. Нужно, чтобы люди обеспечивали себя самостоятельно, а также брали машины, которые курсируют по городу и раздают воду. Также могут получить воду от волонтеров. Они могут брать из крана, если имеют систему обратного осмоса, то есть возможность очистить ее до уровня питьевой. Сейчас у потребителей есть газ, светло, курсирует транспорт.

В Николаеве постоянно раздаются воздушные тревоги – российская армия все еще обстреливает город и пытается разрушить как можно больше домов.

– Воздушные тревоги у нас постоянно раздаются. К сожалению, нас обстреливают из оккупированной Херсонской области (войска России, – Ред.). Время вылета ракет занимает 2-3 минуты, потому ракеты уже запускаются в небо, и у нас раздаются сирены.

Из города уже выехало около половины местных жителей, поэтому в Николаеве многое не работает, отметил городской глава Александр Сенкевич.