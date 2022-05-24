Немає питної води, половина жителів виїхала: мер Миколаєва про ситуацію у місті

Травень, 24 в 16:49

Вже певний час Миколаїв потерпає від безперестанних обстрілів російської армії. У коментарі Фактам ICTV міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, яка ситуація зараз та чи є проблеми під час керування містом у воєнний час.

– Це не особливо відрізняється від керування містом під час мирного часу, окрім того, що існує більше небезпеки для працівників. Зменшується кількість роботи у керівників, оскільки немає бюджету – немає розвитку. Мер відповідає за організацію роботи медичних закладів, відновлення місць обстрілів, постачання газу та світла, систем транспорту. У Миколаєві споживачі забезпечені необхідними послугами та транспортом.

За його словами, міська влада Миколаєва готувалась до того, що може статися повномасштабна війна. Спочатку була паніка, як і у всіх людей, однак за перші два тижні все налагодилось, мирні жителі почали пристосовуватися до життя у нових реаліях.

Зараз дивляться

– Ми прогнозували, що буде війна. Готувались до того, що вона може статися. Було трохи паніки через відсутність спілкування між військовими та цивільними людьми. Але за перші два тижні все налагодилось. Якраз у той час були найважчі часи з точки зору військової небезпеки. Після того як вже вирівнялось, вже всі спілкуються та працюють на всіх ланках. Всі люди як один колективний організм.

У Миколаєві завдано майже 400 млн грн збитків. Внаслідок ворожих обстрілів у місті зруйновано багато об’єктів місцевої інфраструктури.

– Ми не рахуємо приватні збитки. Але комунальних збитків – майже на 400 млн грн. Це школи, дитсадки, наші підприємства, водоканал, теплоенерго та інші. Це об’єкти, які були частково зруйновані.

У Миколаєві деякі будинки частково зруйновані, проте вони виявились непридатними для відновлення, зазначив міський голова Сєнкевич.

– Річний бюджет Миколаєва становить близько 6 млрд грн. Насправді це невеликі кошти в обсягах того, що зруйновано війною в Україні. Але це великі кошти для Миколаєва. У місті є приватні будинки та райони, які були не лише частково зруйновані, а взагалі непридатними для життя. Деякі об’єкти, такі як обласна державна адміністрація, вони зруйновані частково, але непридатні для відновлення. Експерти оглянули – порушені зв’язки, система життєзабезпечення будівлі.

У місті зараз спостерігаються проблеми з постачанням питної води, проте над розв’язанням цієї проблеми працює місцева влада.

– У нас насправді сьогодні є проблеми з водою. Раніше ми брали воду з річки Дніпро, і перекачували 73 км до міста Миколаєва. Сьогодні ми беремо воду з Південного Бугу, але вода солона, має солонуватий присмак. Вона не є фактично питною, а скоріш технічною. Потрібно, щоб люди забезпечували себе самостійно, а також брали з машин, які курсують по місту та роздають воду. Також можуть отримати воду від волонтерів. Вони можуть брати з крану, якщо мають систему зворотного осмосу, то є можливість очистити її до рівня питної. Зараз у споживачів є газ, світло, курсує транспорт.

У Миколаєві постійно лунають повітряні тривоги – російська армія досі обстрілює місто та намагається зруйнувати якомога більше будинків.

– Повітряні тривоги у нас постійно лунають. На жаль, нас обстрілюють з окупованої Херсонської області (війська Росії, – Ред.). Час вильоту ракет займає 2-3 хвилини, тому ракети вже запускаються в небо, і у нас лунають сирени.

З міста вже виїхало близько половини місцевих жителів, через це у Миколаєві багато чого не працює, зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.