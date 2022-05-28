Байден утвердил отмену пошлины на импорт стали из Украины

Май, 28 в 19:25

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины. Беспошлинный импорт будет длиться в течение одного года.

По данным Белого дома, США и Украина установили тесные отношения в сфере безопасности, а украинская стальная промышленность была подорвана неспровоцированной войной России.

В то же время отмечается, что США и Украина заинтересованы в сохранении этой отрасли как спасательного круга, пока государство будет восстанавливаться.

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– В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительному нарушению способности производить сталь я пришел к выводу, что ситуация в Украине – это особый случай. Я решил приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий из Украины сроком на один год, — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Речь идет о 25% пошлинах на украинскую сталь, которую ввели в 2018 году на территории Соединенных Штатов Америки при администрации Дональда Трампа.