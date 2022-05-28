Травень, 28 в 19:25

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден затвердив скасування мита на імпорт сталі з України. Безмитний імпорт триватиме протягом одного року.

За даними Білого дому, що США та Україна встановили тісні відносини у сфері безпеки, а українська сталеливарна промисловість була підірвана неспровокованою війною Росії.

Водночас наголошується, що США та Україна зацікавлені в збереженні цієї галузі як рятувальне коло, поки держава відновлюватиметься.

Зараз дивляться

– У світлі дискусій з питань безпеки та значного порушення здатності виробляти сталь я прийшов до висновку, що ситуація в Україні – це особливий випадок. Я вирішив призупинити дію тарифів на імпорт сталевих виробів з України терміном на один рік, – йдеться у заяві президента США Джо Байдена.

Йдеться про 25% мито на українську сталь, яке запровадили у 2018 році на території Сполучених Штатів Америки за адміністрації Дональда Трампа.