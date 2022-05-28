В Мариуполе оккупанты продлили учебный год для украинских детей до сентября

Май, 28 в 17:48

Российские оккупанты продлевают учебный год для украинских детей до 1 сентября, лишая их летних каникул. Летом им планируют преподавать историю России, русский язык и литературу, чтобы поскорее пристроить школьников под образовательные стандарты РФ.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе самопровозглашенные власти запланировали открыть девять школ.

– Россия пытается стереть из сознания детей украинскую идентичность и навязать собственные видения мирового порядка. Вынуждая детей посещать школы, здания которых разрушились, не создав безопасных условий, оккупант ставит под угрозу жизнь и здоровье детей, — убеждена уполномоченная Верховной Рады.

По ее словам, оккупанты прямо нарушают статьи 29 и 38 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающую, что образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны происхождения.

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