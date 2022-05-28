У Маріуполі окупанти продовжили навчальний рік для українських дітей до вересня

Травень, 28 в 17:48

Російські окупанти продовжують навчальний рік для українських дітей до 1 вересня, позбавляючи їх літніх канікул. Влітку їм планують викладати історію Росії, російську мову та літературу, щоб швидше прилаштувати школярів під освітні стандарти РФ.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі самопроголошена влада запланувала відкрити дев’ять шкіл.

– Росія намагається стерти зі свідомості дітей українську ідентичність та нав’язати власні бачення світового порядку. Змушуючи дітей відвідувати школи, будівлі яких зазнали руйнувань, не створивши безпечних умов, окупант ставить під загрозу життя та здоров’я дітей, – переконана уповноважена Верховної Ради.

За її словами, окупанти прямо порушують статті 29 та 38 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта має бути спрямована на виховання поваги до батьків, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни походження.

Зараз дивляться

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час повномасштабного військового вторгнення Російської Федерацію на територію нашої держави з закликом врахувати факти порушень країною-агресором прав дитини в Україні.