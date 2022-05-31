Детские лагеря будут работать в областях Украины, где нет угрозы боевых действий — Зеленская

Май, 31 в 14:36

В 2022 году детские лагеря могут заработать в областях Украины, где нет угрозы непосредственных боевых действий и вторжения российской армии. Об этом рассказала в интервью ведущим информационного телемарафона Едині новини первая леди Украины Елена Зеленская. По ее мнению, следует дать возможность детям отдохнуть и оздоровиться.

– После тяжелой весны мы должны дать детям лето, возможность отдохнуть и оздоровиться. Чтобы определить, где и какие лагеря будут работать, сейчас создан целый штаб, — рассказала первая леди.

По словам Зеленской, с иностранными партнерами продолжаются переговоры об организации детских лагерей для маленьких украинцев, которые вынужденно временно живут на территории других государств. В частности, она обсуждает это с первыми леди, чтобы организовать лагеря в разных странах.

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Елена Зеленская также рассказала о других проектах помощи украинцам – от создания Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, которой она занимается в последнее время, до вопросов протезирования и реабилитации мирных жителей, пострадавших в результате полномасштабной агрессии России.

Она считает, что борьба за жизнеобеспечение граждан Украины – это большой фронт, на котором наша страна тоже вскоре сможет победить.