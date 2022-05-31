Дитячі табори працюватимуть в областях України, де немає загрози бойових дій – Зеленська

Травень, 31 в 14:36

У 2022 році дитячі табори можуть запрацювати в областях України, де немає загрози безпосередніх бойових дій і вторгнення російської армії. Про це розповіла в інтерв’ю ведучим інформаційного телемарафону Єдині новини перша леді України Олена Зеленська. На її думку, потрібно дати можливість дітям відпочити та оздоровитися.

– Після важкої весни ми повинні дати дітям літо, можливість відпочити та оздоровитися. Щоб визначити, де саме та які табори працюватимуть, зараз створено цілий штаб, – розповіла перша леді.

За словами Зеленської, з іноземними партнерами тривають переговори про організацію дитячих таборів для маленьких українців, які вимушено тимчасово живуть на території інших держав. Зокрема, вона обговорює це з першими леді, щоб організувати табори у різних країнах.

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Олена Зеленська також розповіла про інші проекти допомоги українцям – від створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, якою вона займається останнім часом, до питань протезування та реабілітації мирних жителів, які постраждали внаслідок повномасштабної агресії Росії.

Вона вважає, що боротьба за життєзабезпечення громадян України – це великий фронт, на якому наша країна також незабаром зможе перемогти.