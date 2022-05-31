Май, 31 в 19:17

В результате полномасштабной войны многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома и бежать от войны за границу. Среди беженцев есть большое количество беременных женщин, которые вынуждены рожать за пределами Украины.

Как зарегистрировать ребенка за границей — узнавали Факты ICTV.

Куда обращаться для регистрации ребенка

Как и раньше, государственную регистрацию граждан Украины за рубежом проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

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Зарегистрировать малыша могут:

в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за рубежом, где родились или проживают родители;

если ребенок родился во время нахождения матери на морском, речном, воздушном судне, в поезде или в другом транспортном средстве, регистрация рождения производится в ближайшем консульском учреждении.

Подать заявку на регистрацию могут:

один из родителей ребенка;

в случае болезни, смерти родителей или других причин отсутствия – родственники или уполномоченный представитель учреждения здравоохранения, в котором родился или находится ребенок.

Важно, что заявку на регистрацию новорожденного необходимо подать не позднее одного месяца со дня рождения, при рождении мертвого ребенка – не позднее трех суток.

Какие документы нужны

Чтобы зарегистрировать малыша за границей, родителям необходимы:

документ медицинского учреждения о рождении ребенка;

в исключительных случаях при рождении ребенка вне медицинского учреждения — справка врача, который принимал роды;

в случае рождения ребенка дома без медицинской помощи, факт и время рождения должны быть подтверждены подписью двух свидетелей , присутствующих при родах, с указанием их фамилий, имен и отчеств, места жительства и документов, удостоверяющих их личности, а также медицинским документом о пребывании ребенка под наблюдением врачей;

, присутствующих при родах, с указанием их фамилий, имен и отчеств, места жительства и документов, удостоверяющих их личности, а также медицинским документом о пребывании ребенка под наблюдением врачей; паспортные документы обоих или одного из родителей;

документ, который является основанием для внесения сведений об отце — свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства, совместное заявление матери и отца ребенка, если родители не состоят в браке, совместное заявление матери и ее мужа о непризнании мужа отцом ребенка, совместное заявление отца ребенка и мужа, который находится в браке с ее матерью.

Регистрация новорожденного за границей — процедура бесплатная. Тем более, вам не смогут отказать в процедуре, даже при отсутствии доступа к Государственному реестру актов гражданского состояния.